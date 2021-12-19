Раскрыты характеристики и внешность новой раскладушки Nokia до анонса

Будет работать на KaiOS

Недавно появилась информация о том, что Nokia готовит к выходу новый телефон Nokia N139DL. Это будет раскладушка. Сегодня стали известны её характеристики, а также опубликованы изображения.