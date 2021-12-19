Раскрыты характеристики и внешность новой раскладушки Nokia до анонса

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Раскрыты характеристики и внешность новой раскладушки Nokia до анонсаБудет работать на KaiOS
Недавно появилась информация о том, что Nokia готовит к выходу новый телефон Nokia N139DL. Это будет раскладушка. Сегодня стали известны её характеристики, а также опубликованы изображения.
Модельный номер нового устройства — TA-1398 в базе FCC (Federal Communications Commission). Скорее всего, устройство будет работать под управлением KaiOS. Габариты Nokia 2760 Flip 4G составляет 109 x 58 x 19,3 мм , а вес — 136 граммов. Разрешение экрана будет равно 240 x 320 пикселям, а ёмкость аккумуляторной батареи — 1450 мАч. Этого должно хватать на 13,7 часа.
Также у телефона будет 5-Мп фронтальная камера, слот под карты microSD. Помимо этого, раскладушка будет поддерживать 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, обмен мультимедийными сообщениями, цветной дисплей, mp3-плеер.
Источник: Gizmochina