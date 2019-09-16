Раскрыты характеристики и внешность удешевлённого флагмана Huawei Mate 30 Lite

Отталкиваясь от этого предположения, можем рассказать и о характеристиках смартфона. Так, Nova 5i Pro (или будущий Mate 30 Lite) имеет 6,26-дюймовый экран с разрешением 2340 х 1080 пикселей, камеру с четырьмя датчиками изображения, один из которых 48-мегапиксельный. Фронтальная камера устройства получила датчик с разрешением 32 Мп. Работает устройство на платформе Kirin 810, имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной. Питает аппарат аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Цены на Nova 5i Pro в Китае начинаются с $319. А презентация Huawei с новинками состоится уже 19 сентября в Мюнхене.