Раскрыты характеристики iPhone 2020 года

Эксперт рассказал, что компания как обычно представит три новых модели смартфона. Одна из них получит экран с диагональю 6,7 дюйма, судя по всему, самая старшая. Ещё одну модель оснастят дисплеем с 5,4 дюймами. Это меньше, чем у iPhone XS, и любители небольших экранов могут порадоваться.

Что касается третьей модели, то у неё дисплей, вероятно, будет иметь диагональ в 6,1 дюйма. И она станет явным «аутсайдером» линейки по технологическому оснащению. Так как не будет поддерживать сети 5G, в отличие от собратьев. Однако это не значит, что 6,1-дюймовый iPhone будет «аутсайдером» в продажах. Может быть даже наоборот.