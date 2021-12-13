Раскрыты характеристики «Ивана» — нового смартфона OnePlus

Отмечается, что, скорее всего, «Иван» выйдет на рынок под названием OnePlus Nord 2 CE. Инсайдер Yogesh опубликовал информацию о смартфоне.

Устройство получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей частотой обновления 90 Гц. В его основу ляжет процессор MediaTek Dimensity 900 5G. Смартфон будет работать под управлением Android 12 с прошивкой OxygenOS 12.

Что касается камеры, то «Иван» будет оснащаться основным датчиком на 64 Мп, а также сенсорами на 8 Мп (ультраширик) и на 2 Мп (макро). Фронталка будет 16-Мп. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 65-Вт зарядки.

В Индии «Иван» будет стоить около 24-28 тысяч рупий (примерно столько же рублей). Выйдет ли он на другие рынки, пока неясно.