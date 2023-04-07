Раскрыты характеристики камер будущих складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5

17:04, 07 апреля 2023
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Раскрыты характеристики камер будущих складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5Изменений будет немного
В сети появились первые подробности о камерах будущих Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5.
Фото: Unsplash
По словам одного инсайдера, Galaxy Z Fold5 будет предлагать те же 50-мегапиксельную основную, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную и 10-мегапиксельную телефото камеры, что и Galaxy Z Fold4. Z Flip5 также сохранит двойную 12-мегапиксельную камеру с широким и сверхшироким объективами.
Хорошей новостью является то, что телефоны, как сообщается, будут поставляться с новыми сенсорами, что должно привести к лучшему качеству изображения. Пока неясно, будут ли обновлены все датчики или только некоторые из них.
Источник:GSMArena
Автор:Ксения МурашеваТеги: