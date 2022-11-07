Раскрыты характеристики камеры флагманских смартфонов Xiaomi Redmi K60

По словам инсайдера, одно из устройств линейки K60 получит 64-Мп основную камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Другая модель будет иметь 50-Мп камеру с поддержкой OIS. Скорее всего, первая конфигурация относится к модели Redmi K60, а вторая — к Redmi K60 Pro.

Также ожидается, что Redmi K60 будет оснащён плоским AMOLED-дисплеем, чипсетом MediaTek Dimensity 8200 и батареей ёмкостью 5500 мАч, которая будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

По сравнению с K60, K60 Pro может получить чипсет получше и более быструю зарядку. А вот Redmi K60 Gaming будет оснащён панелью AMOLED с разрешением 2K, процессором Snapdragon 8 Gen 2 и зарядкой мощностью 100 Вт.