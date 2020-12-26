Раскрыты характеристики китайских флагманских смартфонов на процессорах Samsung

Vivo X60 Pro появился на сайте китайского центра сертификации устройств TENAA. Стало известно, что смартфон будет выпущен либо с 8 ГБ, либо с 12 ГБ оперативной памяти. Что касается постоянной флеш-памяти, то будут варианты на 128 и 256 ГБ. Устройство будет работать под управлением Android 11 из коробки.

Смартфон будет оснащён 6,56-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+. Всего у Vivo X60 Pro будет пять камер — 32-Мп селфи-датчик, основной 48-Мп в задней камере, который дополнят один 8-Мп сенсор и два 13-Мп сенсора.

Толщина смартфона составит 7,59 мм, вес 178 граммов. Vivo X60 Pro будет питать аккумулятор ёмкостью 4200 мАч.