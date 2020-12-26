Раскрыты характеристики младших версий смартфонов Samsung Galaxy S21
Согласно данным источника, оба смартфона будут иметь уровень защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Galaxy S21 получит 6,2-дюймовый дисплей, а модель Plus — 6,7-дюймовый. У обоих аппаратов будет Dynamic AMOLED 2X экран разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) и частотой обновления изображения до 120 Гц. В дисплей будет встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Защищать экран будет новое стекло Gorilla Glass.
Galaxy S21 будет продаваться в пластиковом корпусе, у S21 Plus задняя панель будет покрыта стеклом.
WinFuture
Младшая модель получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а Plus-модель — ёмкостью 4800 мАч. Сообщается, что зарядного устройства в коробке со смартфонами не будет.
И у Galaxy S21, и у S21 Plus установлена тройная камера. Она включает в себя 12-Мп основную камеру, 64-Мп телефотомодуль и 12-Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой. Селфи-камера у смартфонов 10-Мп.
Европейские версии устройств оснастят процессором Exynos 2100, а американские — Snapdragon 888. Цены на Galaxy S21 5G будут начинаться с 849 евро, а на Galaxy S21 Plus 5G — с 1049 евро.