Раскрыты характеристики младших версий смартфонов Samsung Galaxy S21

Согласно данным источника, оба смартфона будут иметь уровень защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Galaxy S21 получит 6,2-дюймовый дисплей, а модель Plus — 6,7-дюймовый. У обоих аппаратов будет Dynamic AMOLED 2X экран разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) и частотой обновления изображения до 120 Гц. В дисплей будет встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Защищать экран будет новое стекло Gorilla Glass.

Galaxy S21 будет продаваться в пластиковом корпусе, у S21 Plus задняя панель будет покрыта стеклом.