Раскрыты характеристики смартфона Motorola с выдвижной камерой

Благодаря этому стал известен только номер модели. А вот характеристики смартфона журналисты узнали ранее из утечек.

Итак согласно им, One Hyper получит 6,39-дюймовый дисплей без отверстий с разрешением Full HD+. Аппаратной основой смартфона станет процессор Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Ёмкость аккумулятора устройства составит 3600 мАч. На задней панели смартфона расположен сканер отпечатков пальцев со светодиодным кольцом.

Камера устройства двойная с датчиками на 64 Мп и 8 Мп. «Фронталка» получит 32-мегапиксельный сенсор.

Когда будет представлен One Hyper, точно неизвестно. Возможно во время мероприятия Motorola 13 ноября в Лос-Анджелесе.