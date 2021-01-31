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Раскрыты характеристики неанонсированного игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4
Устройство засветилось в TENAA
Китайский гигант Xiaomi в скором времени может анонсировать новый игровой смартфон линейки Black Shark. Уже сейчас неанонсированная новинка засветилась в базе TENAA, благодаря чему стали известны подробности о ее технических особенностях.
Так, согласно информации источника, смартфон оснастят Full HD+ экраном на 6,67 дюймов. Размеры Xiaomi Black Shark 4 могут соответствуют 163,83×76,35×10,3 мм. Что касается емкости аккумулятора, в TENAA сообщается, что составит она 4500 мАч. Кроме того, аппарат может получить поддержку быстрой зарядки на 120 Вт.
Смартфону также приписывали флагманский процессор Snapdragon 888 и 8 ГБ оперативной памяти. Напомним, что неанонсированное устройство даже успело пройти тест на производительность, в котором ему удалось обогнать флагманский Xiaomi Mi 11.