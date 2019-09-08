Раскрыты характеристики недорогого смартфона из линейки Galaxy A

Мы говорим о Galaxy A20s. Согласно информации инсайдера, работать смартфон будет на однокристальной платформе Snapdragon 450 вместо Exynos 7884 в оригинальном Galaxy A20. Оперативной памяти у аппарата будет 4 ГБ, встроенной — 64 ГБ. Камеру у новинки улучшат: она получит три датчика изображения на 13, 8 и 5 Мп. Фронталка будет 8-мегапиксельной.

Экран у смартфона будет иметь диагональ 6,5 дюйма и разрешение 1520 х 720 пикселей. Оснащён он аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 15-ваттной зарядки.

Скорее всего, Galaxy A20s и другие смартфоны линейки уже скоро представят официально.