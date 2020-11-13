Раскрыты характеристики недорогой версии грядущего смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Смартфон под модельным номером M2010J19SC появился в базе данных китайского регулятора TENAA. Габариты устройства составят 162,29 x 77,24 x 9,6 мм. Смартфон под вероятным названием Redmi Note 10 4G или Redmi 10 получит 6,53-дюймовый экран. Его будет питать аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Согласно информации китайского инсайдера, LCD-дисплей новинки получит разрешение 1080 x 2340 пикселей. В основу аппарата ляжет восьмиядерный процессор частотой 2 ГГц. Смартфон будет поддерживать быструю 22,5-Вт зарядку. Камера у него будет тройной с главным 48-Мп датчиком. Селфи-камера будет 8-Мп. Устройство весит 196 граммов.