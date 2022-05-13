Раскрыты характеристики нового дешёвого смартфона Samsung M13 5G

Ранее телефон также был замечен на сайте сертификации Bluetooth SIG. Так стало ясно, что Galaxy M13 5G будет поддерживать Bluetooth 5.0. Также известно, что у смартфона будет двойная камера сзади с датчиком на 50 мегапикселей и сенсором глубины на 2 мегапикселя. На передней панели смартфона будет установлен 6,5-дюймовый IPS-экран.