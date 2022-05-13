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Раскрыты характеристики нового дешёвого смартфона Samsung M13 5G

У него будет 50-Мп камера
Samsung готовится к выпуску нового смартфона серии Galaxy M в ближайшее время. Это модель Galaxy M13 5G, и она была обнаружена в базе данных сертификации FCC.
Раскрыты характеристики нового дешёвого смартфона Samsung M13 5G

Благодаря этому стал известен номер модели Galaxy M13 5G — SM-M135M. Кроме того, сайт FCC раскрыл детали зарядки будущего смартфона. Компания Samsung протестировала телефон с адаптером с номером модели EP-TA200. Эта модель имеет мощность 15 Вт. Пока неизвестно, будет ли компания класть такое зарядное устройство в коробку вместе со смартфоном.

Раскрыты характеристики нового дешёвого смартфона Samsung M13 5G

Ранее телефон также был замечен на сайте сертификации Bluetooth SIG. Так стало ясно, что Galaxy M13 5G будет поддерживать Bluetooth 5.0. Также известно, что у смартфона будет двойная камера сзади с датчиком на 50 мегапикселей и сенсором глубины на 2 мегапикселя. На передней панели смартфона будет установлен 6,5-дюймовый IPS-экран.

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