Раскрыты характеристики нового дешёвого смартфона Samsung M13 5G

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Раскрыты характеристики нового дешёвого смартфона Samsung M13 5GУ него будет 50-Мп камера
Samsung готовится к выпуску нового смартфона серии Galaxy M в ближайшее время. Это модель Galaxy M13 5G, и она была обнаружена в базе данных сертификации FCC.
Благодаря этому стал известен номер модели Galaxy M13 5G — SM-M135M. Кроме того, сайт FCC раскрыл детали зарядки будущего смартфона. Компания Samsung протестировала телефон с адаптером с номером модели EP-TA200. Эта модель имеет мощность 15 Вт. Пока неизвестно, будет ли компания класть такое зарядное устройство в коробку вместе со смартфоном.
Ранее телефон также был замечен на сайте сертификации Bluetooth SIG. Так стало ясно, что Galaxy M13 5G будет поддерживать Bluetooth 5.0. Также известно, что у смартфона будет двойная камера сзади с датчиком на 50 мегапикселей и сенсором глубины на 2 мегапикселя. На передней панели смартфона будет установлен 6,5-дюймовый IPS-экран.