Раскрыты характеристики нового флагмана Galaxy S11 от Samsung

Сейчас компания активно занимается разработкой устройства. Смартфон получил кодовое название Picasso. Стоит отметить, что кодовое название другого флагмана Galaxy Note 10, который выйдет осенью, — Da Vinci.

Пока нельзя точно сказать, что продолжение линейки Galaxy S выйдет под коммерческим названием S11. Samsung может изменить принцип именования флагманских смартфонов. Скорее всего, аппарат будет работать на Snapdragon 865 с поддержкой 5G или же собственном 3-нанометровом процессоре Samsung 3GAE. Фронтальная камера, вероятно, будет выдвижной.

В сети ходят слухи, что Galaxy S11 выйдет в первом квартале следующего года и будет стоить около $1000 (65 000 рублей).