Раскрыты характеристики нового флагманского смартфона Honor

Сообщается, что Honor 50 Pro + получит некий 5-нм процессор с ядрами Cortex-A78 и графикой Mali-G78. Что именно это будет за платформа, пока неясно. Но по характеристикам звучит как топовая.

Также смартфон будет оснащаться 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и128 ГБ хранилища UFS 3.1. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой 67-Вт проводной зарядки. Кроме того, Honor 50 Pro + сможет похвастаться двойной фронтальной камерой — 32 Мп + 8 Мп. В основной камере будут стоять датчики на 50 Мп, 13 Мп, 8 Мп и ToF. Дисплей тут будет 6,79-дюймовым. Его частота обновления будет достигать 120 Гц.

Honor 50 Pro + могут представить уже в мае.