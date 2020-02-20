Раскрыты характеристики нового недорогого смартфона Samsung с огромным аккумулятором

Они были опубликованы на сайте украинского интернет-магазина. Согласно данной информации, смартфон получит процессор Samsung Exynos 9611, экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей. Основная камера у него состоит из четырёх датчиков — на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Поддерживает запись в 4K. Фронтальная камера имеет 32 Мп. Оперативной памяти у аппарата 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Поддерживает быструю зарядку.

Galaxy M31 получил два слота под SIM-карты, сканер отпечатков пальцев и габариты 159,2х75,1х8,9 мм. В украинском интернет-магазине его предлагают за 7499 грн (около 19,5 тысячи рублей по курсу).