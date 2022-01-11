Раскрыты характеристики нового поколения раскладушки с гибким экраном Motorola Razr

Сообщается, что Motorola Razr 3 будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и системой Android 12. Таким образом новый смартфон станет первым устройством Motorola Razr с флагманским чипсетом. Ранее Motorola использовала Snapdragon 765G в Razr 5G и Snapdragon 710 в устройстве до него.

Также есть доказательства того, что Motorola Razr 3 может иметь вариант с поддержкой технологии UWB, которая обеспечивает более точное позиционирование.

Сообщается также, что устройство будет продаваться с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ хранилища. У него будет модуль NFC, дополнительный дисплей (спецификации которого неизвестны) и вырез по центру в верхней части основного дисплея для селфи-камеры. Скорее всего, экран будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Что касается камеры, то будут установлены датчики на 50 Мп, 13 Мп и 32 Мп (фронталка).

Похоже, что новый Motorola Razr 3 будет настоящим флагманом.