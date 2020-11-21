Раскрыты характеристики нового складного смартфона Huawei

Huawei Mate X2 прошёл под каталожными номерами TET-AN00 и TET-AN10. Журналисты узнали, что устройство получит поддержку 66-Вт зарядки. В качестве аппаратной основы в Huawei Mate X2 будет использоваться процессор Kirin 9000. Эта же платформа применяется в смартфонах серии Mate 40. Huawei выпустила ограниченное количество таких чипов, поэтому пока неясно, хватит ли их на все устройства.

Диагональ экрана Huawei Mate X2 составит 8,3 дюйма, а разрешение 2480 х 2220 пикселей. Дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Что касается камеры аппарата, то в ней будут датчики на 40 Мп.

По слухам, новый Mate X2 будет складываться вовнутрь, как Galaxy Z Fold.