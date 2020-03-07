Раскрыты характеристики нового смартфона Honor среднего класса

Устройство обнаружили в базе китайского регулятора — TENAA под номером AKA-AL10.

Итак новый смартфон получил 6,39-дюймовый экран разрешением 1560 x 720 пикселей. Работает он на восьмиядерном процессоре с частотой 2 ГГц. Судя по этим параметрам, можно предположить, что в устройстве используется чип MediaTek Helio P22.

Смартфон оснащён либо 4, либо 6 ГБ оперативной памяти, а также 64/128 ГБ постоянной. Аппарат поддерживает MicroSD до 512 ГБ.

Новинка от Honor получила камеру с основным датчиком на 48 Мп и вспомогательным сенсором глубины на 2 Мп. Фронтальная камера у смартфона 8-мегапиксельная.

Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 3900 мАч. Габариты у аппарата такие: 159,81 x 76,13 x 8,13. Весит он 176 граммов. Будет представлен в чёрном, синем и белом цветах.