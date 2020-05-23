Телефоны
Сегодня 14:36
Раскрыты характеристики нового смартфона Motorola с 5000 мАч в аккумуляторе
Его могут представить в июне
В прошлом месяца стало известно, что Motorola анонсирует два новых устройства в конце второго квартала 2020 года. Теперь раскрыты характеристики нового смартфона Motorola One Fusion+ с 5000 мАч в аккумуляторе.
Как пишет издание GSMArena, утечка появилась на YouTube в разделе Device Report. Если ей верить, Motorola One Fusion+ получит процессор Snapdragon 730, экран диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1080p. Смартфон будет работать под управлением Android 10. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Презентацию Motorola One Fusion+ можно ожидать в июне 2020 года.
На YouTube также опубликовали фотографию неизвестного устройства. Правда, на странице Motorola Edge, но есть вероятность, что всё просто перепутали. Возможно, на этом изображении мы видим будущий One Fusion+:
GSMArena