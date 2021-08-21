Телефоны
Сегодня в 14:22

Раскрыты характеристики нового смартфона Motorola «Сайпан» среднего класса

Через бенчмарк
Motorola планирует выпустить смартфон Moto G50 5G с кодовым именем «Сайпан». Сегодня в сети появились результаты тестирования устройства в бенчмарке Geekbench. Это раскрыло ключевые характеристики смартфона.
Раскрыты характеристики нового смартфона Motorola «Сайпан» среднего класса

Согласно данным Geekbench, Moto G50 5G будет работать на процессоре Dimensity 700. Устройство, которое прошло тесты, получило Android 11 и 4 ГБ оперативной памяти.

Также о Moto G50 5G известно, что он будет оснащаться экраном диагональю 6,5 дюйма, разрешением HD+. У смартфона будет 13-Мп селфи-камера, модуль NFC, и аккумулятор ёмкостью 4700 мАч. В основной тройной камере будет датчик на 48 Мп.

Стоимость Moto G50 5G пока неизвестна. Но это должно быть устройство среднего уровня.