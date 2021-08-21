Раскрыты характеристики нового смартфона Motorola «Сайпан» среднего класса

Согласно данным Geekbench, Moto G50 5G будет работать на процессоре Dimensity 700. Устройство, которое прошло тесты, получило Android 11 и 4 ГБ оперативной памяти.

Также о Moto G50 5G известно, что он будет оснащаться экраном диагональю 6,5 дюйма, разрешением HD+. У смартфона будет 13-Мп селфи-камера, модуль NFC, и аккумулятор ёмкостью 4700 мАч. В основной тройной камере будет датчик на 48 Мп.

Стоимость Moto G50 5G пока неизвестна. Но это должно быть устройство среднего уровня.