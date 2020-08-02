Раскрыты характеристики нового смартфона Nokia с редким процессором

Как пишет Telegram-канал Equal Leaks, Nokia C3 получит экран диагональю 5,99 дюйма разрешением HD+ (1440 х 720 пикселей). Габариты смартфона такие: 159,6 x 77 x 8,5 мм. Как уже было известно, устройство будет работать на достаточно редком процессоре Unisoc SC9863. В нём будут установлены 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти (хотя возможны и другие варианты). Питать смартфон будет аккумулятор ёмкостью 3040 мАч. В качестве операционной системы выступит Android 10.

Сообщается, что Nokia C3 представят уже 4 августа.