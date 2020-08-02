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Раскрыты характеристики нового смартфона Nokia с редким процессором
Должно быть дешёвое устройство
Недавно неанонсированная модель Nokia C3 уже появлялась в базе бенчмарка Geekbench. Теперь же в сети опубликовали другие скриншоты (и не только из базы), которые раскрыли дополнительные характеристики нового смартфона Nokia с редким процессором.
Как пишет Telegram-канал Equal Leaks, Nokia C3 получит экран диагональю 5,99 дюйма разрешением HD+ (1440 х 720 пикселей). Габариты смартфона такие: 159,6 x 77 x 8,5 мм. Как уже было известно, устройство будет работать на достаточно редком процессоре Unisoc SC9863. В нём будут установлены 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти (хотя возможны и другие варианты). Питать смартфон будет аккумулятор ёмкостью 3040 мАч. В качестве операционной системы выступит Android 10.
Сообщается, что Nokia C3 представят уже 4 августа.