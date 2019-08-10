Раскрыты характеристики нового смартфона Nokia среднего класса

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 7.2, пока не представленном производителем официально. Результаты тестирования новинки появилась в базе данных бенчмарка Geekbench.

В документации смартфон обозначен как HMD Global Nokia 7.2. Также упоминается кодовое название Daredevil. Он работает под управлением операционной системы Android 9 Pie и оснащается 6 ГБ оперативной памяти.