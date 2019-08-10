Раскрыты характеристики нового смартфона Nokia среднего класса

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 7.2, пока не представленном производителем официально. Результаты тестирования новинки появилась в базе данных бенчмарка Geekbench.
В документации смартфон обозначен как HMD Global Nokia 7.2. Также упоминается кодовое название Daredevil. Он работает под управлением операционной системы Android 9 Pie и оснащается 6 ГБ оперативной памяти.
Точная модель процессора не названа, но есть упоминание базовой частоты — 1,84 ГГц. Это позволяет предположить, что смартфон базируется на Qualcomm Snapdragon 660. Это значительный шаг вперёд по сравнению с Snapdragon 636 у Nokia 7.1.
В одноядерном тесте смартфон набрал 1604 балла, а в многоядерном — 5821 балл. Результаты находятся на уровне Redmi Note 7, который построен на том же чипсете.
Согласно более ранним утечкам, Nokia 7.2 оснащается тройной 48-мегапиксельной камерой.