Раскрыты характеристики новой бюджетной Nokia

Информация об устройстве появилась в базе данных некоего дистрибьютора. Его кодовое название — TA-1206. Сообщается, что данная версия имеет поддержку двух SIM, но будет и односимочная модель.

Судя по данным из базы, Nokia 2.3 будет доступен в трёх цветах — «древесный уголь», зелёно-голубой и песочный.

Источник считает, что смартфон получит однокристальную платформу MediaTek. Вероятно даже MediaTek Helio A22, как и в Nokia 2.2. Информатор также напоминает, что Nokia 2.2 работала с Bluetooth 4.2, а вот новинка имеет уже Bluetooth 5.0.

Когда состоится анонс Nokia 2.3, пока неизвестно.