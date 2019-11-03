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Раскрыты характеристики новой бюджетной Nokia
Продолжение модели Nokia 2.2
Сетевые источники сообщили, что финская компания HMD Global готовит под брендом Nokia новый смартфон, который придёт на смену Nokia 2.2.
Информация об устройстве появилась в базе данных некоего дистрибьютора. Его кодовое название — TA-1206. Сообщается, что данная версия имеет поддержку двух SIM, но будет и односимочная модель.
Судя по данным из базы, Nokia 2.3 будет доступен в трёх цветах — «древесный уголь», зелёно-голубой и песочный.
Источник считает, что смартфон получит однокристальную платформу MediaTek. Вероятно даже MediaTek Helio A22, как и в Nokia 2.2. Информатор также напоминает, что Nokia 2.2 работала с Bluetooth 4.2, а вот новинка имеет уже Bluetooth 5.0.
Когда состоится анонс Nokia 2.3, пока неизвестно.