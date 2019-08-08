Раскрыты характеристики новой модификации Xiaomi Mi 9

Во-первых, как можно понять из названия, Xiaomi Mi 9 5G будет отличаться от предыдущей модификации поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Изначально считалось, что в этом году лишь Mi Mix 4 получит поддержку новой мобильной сети, но по всей видимости планы компании немного поменялись.

Во-вторых, переиздание получит поддержку самой быстрой беспроводной зарядки среди всех устройств компании. Какова будет ее мощность — информатора не сообщил. Ну и в-третьих, вероятнее всего анонс нового устройства состоится в самое ближайшее время, предположительно осенью.