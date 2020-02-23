Раскрыты характеристики новых флагманских смартфонов Oppo

По сведениям источника, базовая версия Oppo Find X2 получит 6,7-дюймовый экран разрешением 3168×1440 пикселей. Сообщается, что частота обновления составит 120 Гц. В дисплее будет вырез под фронтальную камеру, которая, кстати, окажется 32-мегапиксельной.

Основная же камера будет состоять из трёх датчиков: на 48 Мп, 12 Мп и 13 Мп. У Pro-версии, по информации других источников, будет два 48-мегапиксельных сенсора и один 13-мегапиксельный.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 865. Видимо, это касается и базовой, и старшей версии. Ёмкость аккумулятора устройства составит 4200 мАч.