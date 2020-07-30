Раскрыты характеристики новых недорогих смартфонов Nokia

Одна из грядущих моделей — Nokia 2.4 под кодовым названием Wolverine. Он получит 6,5-дюймовый дисплей и большую батарею на 4500 мАч. Устройство будет работать на процессоре MediaTek Helio P22. Также в смартфоне будет как минимум 2 ГБ оперативной памяти.

Основная камера устройства будет представлена 13-Мп датчиком и 2-Мп сенсором глубины.

Кроме того, ожидаются модели Nokia 6.3 и 7.3. Последний смартфон может получить процессор из серии Snapdragon 700 с поддержкой 5G. Также возможен выход 4G-модели для рынков без сетей пятого поколения. Смартфон Nokia 6.3 может получить процессор Snapdragon 670 или 675. Эти две модели получат квадрокамеры с оптикой ZEISS.