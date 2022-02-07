Раскрыты характеристики обновлённой версии недорогого смартфона Xiaomi Redmi 10

Redmi 10 2022 имеет номер модели 21121119VL. Смартфон набрал 367 баллов в одноядерном тесте и 1253 балла в многоядерном. Устройство работает на процессоре MediaTek MT6769H. Считается, что это чипсет Helio G88. У Redmi 10 2022 зафиксировали 4 ГБ оперативной памяти и Android 11 из коробки.

Ранее стало известно, что Redmi 10 2022 года имеет дисплей Full HD+, как у обычного Redmi 10. Камера тут тоже не изменится.

Помимо этого, ходят слухи, что новый Redmi 10 2022 может быть переименован в Redmi Note 11 4G China edition. Смартфон может получить 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.