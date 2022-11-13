Телефоны
13:08, 13 ноября 2022
1 мин.

Раскрыты характеристики одного из самых дешёвых новых смартфонов Xiaomi Redmi 11A

Благодаря базе сертификации

Несколько дней назад на сайте сертификации TENAA появился новый бюджетный телефон Xiaomi с номером модели 22120RN86C. Это, скорее всего, модель Redmi 11A.

Раскрыты характеристики одного из самых дешёвых новых смартфонов Xiaomi Redmi 11A

TENAA также предоставила некоторые ключевые характеристики Redmi 11A. Телефон имеет габариты 168,76 х 76,41 х 8,77 мм и весит 192 грамма. В этом корпусе установлен 6,7-дюймовый HD-дисплей с разрешением 1650 x 720 пикселей и большая батарея ёмкостью 5000 мАч.

Кроме того, смартфон оснащён неизвестным восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 2,0 ГГц. Что касается камер, Redmi 11A получит 50-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную селфи-камеру.

О ценах пока ничего не известно, но ожидается, что Redmi 11A будет стоить чуть более 100 евро, что довольно дёшево.

Источник фото:GSMArena
Источник:GSMArena
Теги:
#Xiaomi
,
#Redmi
,
#бюджетный телефон
Новости партнеров
Новости партнеров