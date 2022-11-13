Раскрыты характеристики одного из самых дешёвых новых смартфонов Xiaomi Redmi 11A

TENAA также предоставила некоторые ключевые характеристики Redmi 11A. Телефон имеет габариты 168,76 х 76,41 х 8,77 мм и весит 192 грамма. В этом корпусе установлен 6,7-дюймовый HD-дисплей с разрешением 1650 x 720 пикселей и большая батарея ёмкостью 5000 мАч.

Кроме того, смартфон оснащён неизвестным восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 2,0 ГГц. Что касается камер, Redmi 11A получит 50-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную селфи-камеру.

О ценах пока ничего не известно, но ожидается, что Redmi 11A будет стоить чуть более 100 евро, что довольно дёшево.