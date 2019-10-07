Раскрыты характеристики первого бюджетника Huawei Honor с 60 Мп камерой

Теперь стали известны конфигурации камер смартфонов. Источник сообщает, что основной датчик у обоих устройств будет иметь разрешение 60 Мп (либо 64 Мп). Различаться камеры моделей будут количеством датчиков: у Honor V30 — три, а у V30 Pro — четыре.

По информации источника, фронтальная камера у младшей модели, скорее всего, будет врезанной в экран. Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

У Honor V30 Pro «фронталка» должна быть двойной, аккумулятор иметь ёмкость 4200 мАч и поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и проводную мощностью 40 Вт.

Что касается процессоров, то младшая модель будет работать на Kirin 990, а старшая — Kirin 990 5G.

Когда именно выйдут аппараты, неизвестно. Журналисты предполагают, что в конце октября.