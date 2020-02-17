Раскрыты характеристики первого игрового смартфона Lenovo

На одном из постеров указана информация о процессоре грядущей новинке. Так, первый игровой смартфон Lenovo будет работать на базе 7-нм процессора Qualcomm Snapdragon 865, в состав которого входят порядка четырех энергоэффективных Cortex A55, базовая частота которых достигает 1,8 ГГц, а также четыре ядра Cortex A7. За графику чипа, в свою очередь, ответственен GPU Adreno 650.