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Раскрыты характеристики первого игрового смартфона Lenovo
Речь о Legion
Напомним, что пару месяцев назад стало известно, что Lenovo работает над новым смартфоном под названием Legion. Сейчас же представители китайской компании опубликовали в сеть новые тизеры, благодаря которым раскрыты характеристики первого игрового смартфона Lenovo.
На одном из постеров указана информация о процессоре грядущей новинке. Так, первый игровой смартфон Lenovo будет работать на базе 7-нм процессора Qualcomm Snapdragon 865, в состав которого входят порядка четырех энергоэффективных Cortex A55, базовая частота которых достигает 1,8 ГГц, а также четыре ядра Cortex A7. За графику чипа, в свою очередь, ответственен GPU Adreno 650.
Кроме того, был опубликован еще один рекламных постер, на котором можно увидеть число 600 000. По мнению инсайдеров, данный показатель относится к баллам, которые новинка набрала в популярном тесте на производительность AnTuTu. Напомним, что на данный самый высокий показатель производительности был зафиксирован смартфоном iQOO 3 5G, который набрал 597 583 баллов.