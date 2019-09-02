Раскрыты характеристики первого смартфона с «экраном-водопадом»

Сначала характеристики опубликовал в твиттере инсайдер, а затем они появились на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.

Итак, Vivo Nex 3, вероятно, будет работать на однокристальной платформе Snapdragon 855 Plus, получит 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Поддерживать это всё будет аккумулятор ёмкостью 4410 мАч с быстрой зарядкой до 44 Вт. Смартфон должен работать в сетях 5G.

Тот самый «экран-водопад» со скруглёнными краями получит диагональ 6,89 дюйма и разрешение 2256 х 1080 пикселей. Смартфон также будет оснащён тройной основной камерой с датчиками на 64, 13 и 13 Мп. Фронтальная камера имеет сенсор разрешением 16 Мп. Габариты устройства такие: 167,44×76,14×9,4 мм.

Кроме того, на TENAA опубликовали фото Vivo Nex 3.