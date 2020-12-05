Раскрыты характеристики первого смартфона с изменяющей прозрачность крышкой

Помимо этого нам известны внешность и некоторые характеристики устройств. У них будет похожий дизайн задней панели. Reno5 Pro+ 5G получит прямоугольный блок основных камер. Что касается датчиков, то тут ждут 12-Мп телефото-модуль с двухкратным оптическим зумом. Главный сенсор будет 50-Мп Sony IMX7xx. То есть Reno5 Pro+ 5G станет ещё и первым смартфоном с этим датчиком на борту. Третий модуль камеры — ультраширокоугольный на 16 Мп.