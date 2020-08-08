Раскрыты характеристики последнего фирменного процессора Huawei для флагманов

Согласно информации источника под ником RODENT950, платформа под названием Kirin 1000 будет представлена уже 5 сентября. Анонс пройдёт в рамках выставки IFA 2020 в Берлине. Источник также сообщил, что китайцы смогут создать запас новых процессоров в количестве 15 млн единиц.

Kirin 1000 станет первым мобильным чипом, изготовленным по 5-нм техпроцессу. Он включает в себя ядра Cortex-A78, благодаря которым будет производительнее Kirin 990. По слухам, чип будет больше и дороже платформы Apple A14, которая получит тот же техпроцесс.

Ожидается, что в линейке Mate 40 будут четыре смартфона.