Раскрыты характеристики процессора для флагманских смартфонов 2021 года

Ранее уже было известно, что данная платформа будет изготавливаться по 5-нм техпроцессу TSMC. Теперь благодаря утечке мы узнали, что процессор также получит 5G-модем Snapdragon X60. Его должны представить в текущем году.

Кроме того, сообщается о наличии ядер Kryo 685, графического ускорителя Adreno 660 и системы обработки изображений Spectra 580. Также ожидается VPU Adreno 665, DPU Adreno 1095, четырёхканальный контроллер LPDDR5 и поддержка аудиокодеков Aqstic Audio Technologies WCD9380 и WCD9385.

Скорее всего, производство процессора начнётся уже в декабре 2020, однако есть вероятность переноса на начало 2021. Большинство флагманских смартфонов Android 2021 года будут работать именно на Snapdragon 875.