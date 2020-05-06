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Раскрыты характеристики процессора для флагманских смартфонов 2021 года
От Qualcomm
Раскрыты характеристики процессора для флагманских смартфонов 2021 года. Он может получить название Qualcomm Snapdragon 875.
Ранее уже было известно, что данная платформа будет изготавливаться по 5-нм техпроцессу TSMC. Теперь благодаря утечке мы узнали, что процессор также получит 5G-модем Snapdragon X60. Его должны представить в текущем году.
Кроме того, сообщается о наличии ядер Kryo 685, графического ускорителя Adreno 660 и системы обработки изображений Spectra 580. Также ожидается VPU Adreno 665, DPU Adreno 1095, четырёхканальный контроллер LPDDR5 и поддержка аудиокодеков Aqstic Audio Technologies WCD9380 и WCD9385.
Скорее всего, производство процессора начнётся уже в декабре 2020, однако есть вероятность переноса на начало 2021. Большинство флагманских смартфонов Android 2021 года будут работать именно на Snapdragon 875.