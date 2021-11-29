Раскрыты характеристики процессора для смартфонов среднего уровня 2022 года

Сообщается, что в системе на чипе будет два кластера по четыре ядра в каждом — один будет работать на частоте 2,75 ГГц, а второй — на частоте 2 ГГц.

Четыре производительных ядра здесь — это Cortex-A78, а четыре энергоэффективных — Cortex-A55. Такое устройство процессора очень похоже на флагманский Dimensity 1200, но вместо схемы 1 + 3 + 4 все четыре ядра Cortex-A78 будут иметь одинаковую тактовую частоту.

За графику будет отвечать процессор Mali-G510 MC6. Он пока нигде не использовался.

Ожидается, что первые устройства на Dimensity 7000 начнут выходить в первом квартале 2022 года.