Раскрыты характеристики самого дешёвого 5G-смартфона Nokia

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Раскрыты характеристики самого дешёвого 5G-смартфона NokiaСтал известен процессор
HMD Global готовится к выпуску смартфона Nokia G50, который должен стать самой доступной 5G-моделью бренда. Теперь мы знаем его основные характеристики.
Nokia G50 заметили в бенчмарке Geekbench. Благодаря этому стало известно, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 480 с пиковой частотой 2,04 ГГц. Также у телефона будет вариант с 4 ГБ оперативной памяти. Устройство будет работать под управлением Android 11.
Также мы уже знаем, что Nokia G50 будет оснащаться экраном диагональю 6,82 дюйма и разрешением HD +. Аппарат будет весить 220 граммов, а его габариты составят 173,83 × 77,68 × 8,85 мм. В смартфону будет установлен аккумулятор ёмкостью 4850 мАч. Ещё у Nokia G50 ожидается 8-мегапиксельная селфи-камера и основная камера на 48 Мп.