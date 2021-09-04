Раскрыты характеристики самого дешёвого 5G-смартфона Nokia

Также мы уже знаем, что Nokia G50 будет оснащаться экраном диагональю 6,82 дюйма и разрешением HD +. Аппарат будет весить 220 граммов, а его габариты составят 173,83 × 77,68 × 8,85 мм. В смартфону будет установлен аккумулятор ёмкостью 4850 мАч. Ещё у Nokia G50 ожидается 8-мегапиксельная селфи-камера и основная камера на 48 Мп.