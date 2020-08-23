Раскрыты характеристики самого тонкого смартфона 2020 года

Информацией поделился Telegram-канал Equal Leaks. Старшая модель под названием Oppo F17 Pro имеет габариты 160,14 x 73,7 x 7,48 мм. Смартфон оснащён sAMOLED-экраном диагональю 6,43 дюйма. В нём есть вырез под двойную фронтальную камеру. В качестве аппаратной основы смартфона выступает процессор MediaTek Helio P95.

Что касается датчиков камеры, то у фронтальной будет один на 16 Мп и один сенсор глубины. Основная камера четверная — 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Oppo F17 Pro получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой 30-ваттной зарядки. Весить он будет 164 грамма. Выйдет в трёх цветах: чёрном, синем и белом.