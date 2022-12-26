Раскрыты характеристики самой дешёвой модели среди грядущих флагманов Samsung Galaxy S23

По словам инсайдера, Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra получат экраны Super AMOLED с пиковой яркостью до 1750 нит. То есть у младшей модели будет такой же дисплей, как у старших.

Кроме того, стандартный Galaxy S23 получит увеличенную ёмкость аккумулятора. Сообщается, что устройство будет питаться от батареи на 3900 мАч. К сожалению, мощность зарядки будет по-прежнему ограничена 25 Вт. Galaxy S23+ также получит аккумулятор большей ёмкости — 4700 мАч.

Инсайдер также утверждает, что все три телефона будут работать под управлением One UI 5.1 на базе Android 13 из коробки и будут иметь улучшенную систему охлаждения и 12-мегапиксельные селфи-камеры.