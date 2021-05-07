Раскрыты характеристики следующего флагманского смартфона Oppo

Смартфон получил малазийскую сертификацию SIRIM. Ранее модель под тем же номером — CPH2247 — появилась на сайте Евразийской экономической комиссии. Это значит, что смартфон должен выйти и на российский рынок.

Ожидается, что в новой линейке будет три модели — Reno6, Reno6 Pro и Reno6 Pro+. Младшая модель, по слухам, получит процессор Dimensity 1200, а Reno6 Pro и Pro+ — Snapdragon 870 и Snapdragon 888 соответственно. Все три смартфона будут оснащаться аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-Вт зарядки.

Если верить утечкам, Reno6 получит AMOLED FHD+ экран диагональю 6,55 дюйма.