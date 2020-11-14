Раскрыты характеристики следующего мощнейшего китайского процессора для смартфонов

Китайский инсайдер также добавил, что главное ядро Cortex-A78 в платформе будет работать на частоте 2,8 ГГц. Остальные три Cortex-A78 будут работать на 2,6 ГГц, а энергоэффективные Cortex-A55 — на 2 ГГц. За графику в SoC будет отвечать Mali-G77 MC9.

Согласно ранним отчётам, чип MediaTek будет основан на архитектуре как у Samsung Exynos 1080, но будет изготовлен по 6-нм техпроцессу TSMC.