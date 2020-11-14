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Раскрыты характеристики следующего мощнейшего китайского процессора для смартфонов
От MediaTek
В сети появилась информация о грядущем процессоре MediaTek MT6893. Инсайдеры утверждают, что новый чипсет будет быстрее актуальной флагманской платформы компании Dimensity 1000+.
По крайней мере по производительности на ядро. В Geekbench процессор MT6893 набрал 4022 балла в одноядерном тесте.
GSMArena
Китайский инсайдер также добавил, что главное ядро Cortex-A78 в платформе будет работать на частоте 2,8 ГГц. Остальные три Cortex-A78 будут работать на 2,6 ГГц, а энергоэффективные Cortex-A55 — на 2 ГГц. За графику в SoC будет отвечать Mali-G77 MC9.
Согласно ранним отчётам, чип MediaTek будет основан на архитектуре как у Samsung Exynos 1080, но будет изготовлен по 6-нм техпроцессу TSMC.