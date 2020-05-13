Раскрыты характеристики следующего складного смартфона Samsung Galaxy Fold Lite

Как пишет издание GSMArena, это устройство будет доступнее предшественника Galaxy Fold. Цены на него будут начинаться с $1100. Столько же на старте стоил Galaxy S20+ 4G.

Сообщается, что Galaxy Fold Lite тоже будет работать только в сетях четвёртого поколения. В качестве аппаратной основы смартфона выступит флагманский процессор Snapdragon 865. Памяти у новинки будет 256 ГБ.

Galaxy Fold Lite не оснастят ультратонким стеклом Ultra Thin Glass (UTG). Это значит, что качество изображения будет не настолько хорошим, как у модели Z Flip. Корпус устройства будет сделан из алюминия. А сверху его покроют стеклом чёрного или розового цвета.