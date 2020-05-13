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Раскрыты характеристики следующего складного смартфона Samsung Galaxy Fold Lite
Он будет дешевле оригинального Galaxy Fold
В прошлом году Samsung выпустила свой первый складной смартфон с гибким экраном. Его запуск сопровождался неприятностями, но всё же стал знаковым событием для отрасли. Компания, конечно, не намерена останавливаться в этом направлении: раскрыты характеристики следующего складного смартфона Samsung Galaxy Fold Lite.
Как пишет издание GSMArena, это устройство будет доступнее предшественника Galaxy Fold. Цены на него будут начинаться с $1100. Столько же на старте стоил Galaxy S20+ 4G.
Сообщается, что Galaxy Fold Lite тоже будет работать только в сетях четвёртого поколения. В качестве аппаратной основы смартфона выступит флагманский процессор Snapdragon 865. Памяти у новинки будет 256 ГБ.
Galaxy Fold Lite не оснастят ультратонким стеклом Ultra Thin Glass (UTG). Это значит, что качество изображения будет не настолько хорошим, как у модели Z Flip. Корпус устройства будет сделан из алюминия. А сверху его покроют стеклом чёрного или розового цвета.