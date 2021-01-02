Раскрыты характеристики смартфона Motorola «Ибица»

Сведения опубликовали на сайте утечек Slashleaks. Как пишет источник, предполагаемый Motorola «Ибица» получит процессор Snapdragon под кодовым названием SM4350, а также 4 ГБ оперативной памяти. Встроенной флеш-памяти у аппарата будет 128 ГБ. Смартфон оснастят дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера Motorola «Ибица» будет состоять из главного датчика на 48 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Фронталка будет представлена 13-Мп сенсором.

Под каким именем смартфон выйдет на рынок, пока неизвестно. Стоит отметить, что у Motorola есть в разработке и другие устройства с необычными кодовыми названиями. Ранее сообщалось о моделях Motorola «Киев» и Motorola «Минск».