Раскрыты характеристики смартфона Motorola «Киев»

Согласно информации источника, Motorola «Киев», или Moto G 5G, выйдет с процессором Snapdragon 750G. Такой же чипсет можно найти в моделях Xiaomi Mi 10T Lite и Samsung Galaxy A42 5G.

Также Motorola «Киев» пророчат 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянной, модуль NFC для бесконтактной оплаты и 6,6-дюймовый дисплей частотой обновления 60 Гц. Камера смартфона будет состоять из датчика Samsung GM1 на 48 Мп, а также телефото сенсора на 8 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Фронталка тут будет 16-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч.