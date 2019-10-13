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Раскрыты характеристики смартфона ZTE с камерой в стиле Pixel 4
От камеры iPhone 11 Pro тоже кое-что взяли
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появились фото и некоторые характеристики нового смартфона ZTE Blade 20. Он получился похож на грядущий Google Pixel 4.
По крайней мере, внешним видом камеры. Она также заключена в квадратный модуль. iPhone 11 Pro создатели тоже явно вдохновлялись. У ZTE Blade 20 будут три датчика на 16, 8 и 2 Мп. Фронтальная же камера получила разрешение в 5 Мп. Расположена она, кстати, в каплевидном вырезе в экране.
Он имеет диагональ 6,088 дюйма и разрешение 1560 x 720 пикселей. На каком чипсете будет работать новинка, пока не вполне ясно. Известно только, что он восьмиядерный с частотой 2,0 ГГц. ZTE Blade 20 получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Аккумулятор у смартфона довольно ёмкий — 5000 мАч. Поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. Выйдет аппарат под управлением Android 9 Pie.
Когда представят ZTE Blade 20, достоверно неизвестно.
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