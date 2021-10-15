Раскрыты характеристики сразу трёх новых флагманских смартфонов Xiaomi

Источником свежих утечек стал популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station. Он рассказал, что в рамках серии будет представлено сразу три устройства — Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra.

При этом базовая и Pro-версии получат аккумуляторы ёмкостью 4700 мАч и зарядкой не менее 100 Вт, а вот старшую оснастят вариантом на 5000 мАч и сверхбыстрой зарядкой на 120 Вт. Также Xiaomi 12 Ultra получит 100 Вт беспроводную зарядку, пишет MyDrivers.

Также устройствам приписывают LTPO-дисплеи Samsung E5, которые, как iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, поддерживают адаптивную частоту обновления экрана — от 1 до 120 Гц.

Анонс новинок ожидается в январе 2022 года. Примерно тогда же от Samsung ждут анонс линейки Galaxy S22.