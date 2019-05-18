Раскрыты характеристики сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7A

Данные говорят, что смартфон получит дисплей диагональю 5,45 дюйма с разрешением 1440 х 720 пикселей. Аппаратной основой устройства станет восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц. Redmi 7A будет поставляться в конфигурациях 2 ГБ и 16 ГБ, 3 ГБ и 32 ГБ, а также 4 ГБ и 64 ГБ оперативной и встроенной памяти. Можно будет вставить карту microSD до 256 ГБ.
Габариты устройства — 146,3 х 70,4 х 9,55 мм, весит оно 150 г. Основная камера смартфона получит 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. Поддерживать аппарат будет аккумулятор ёмкостью 3900 мАч.