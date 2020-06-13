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Раскрыты характеристики сверхбюджетного Xiaomi Redmi 9A
У него будет большой аккумулятор
На днях представили смартфон Redmi 9, который отличился низкой ценой, большим аккумулятором на 5020 мАч и процессором MediaTek Helio G80. Теперь раскрыты характеристики сверхбюджетного Xiaomi Redmi 9A.
Источники сообщают, что данный смартфон уже прошёл сертификацию FCC. Благодаря этому стало известно, что Redmi 9A получит аккумулятор ёмкостью 4900 мАч, поддержку 18-ваттной зарядки и габариты 164 х 77 мм. Ранние утечки также предрекли устройству неанонсированную платформу MediaTek Helio G35.
Судя по названию, этот смартфон будет ещё дешевле Redmi 9. А последний оценили в 150 евро (около 12 тысяч рублей по текущему курсу). Дата выхода Redmi 9A пока неизвестна, но, похоже, анонс стоит ждать скоро.