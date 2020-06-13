Раскрыты характеристики сверхбюджетного Xiaomi Redmi 9A

Источники сообщают, что данный смартфон уже прошёл сертификацию FCC. Благодаря этому стало известно, что Redmi 9A получит аккумулятор ёмкостью 4900 мАч, поддержку 18-ваттной зарядки и габариты 164 х 77 мм. Ранние утечки также предрекли устройству неанонсированную платформу MediaTek Helio G35.

Судя по названию, этот смартфон будет ещё дешевле Redmi 9. А последний оценили в 150 евро (около 12 тысяч рублей по текущему курсу). Дата выхода Redmi 9A пока неизвестна, но, похоже, анонс стоит ждать скоро.