Раскрыты характеристики удешевлённого флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE

Раскрыты характеристики удешевлённого флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FEВыйдет в октябре
Процессор Exynos 2100 изготовлен по 7-нм техпроцессу TSMC, включает в себя одно ядро Cortex-A78, три Cortex-A78 и четыре Cortex-A55. В качестве графического процессора выступает Mali G78.
Размещение Galaxy S21 FE в Google Play Console показало, что устройство может быть оснащено 8 ГБ оперативной памяти, а также будет работать под управлением Android 11 из коробки. Также смартфон получит дисплей Full HD+. Нам стали доступны и изображения Galaxy S21 FE:
В целом, смартфон получит почти тот же дизайн, что и другие представители линейки Galaxy S21. От него ожидают экран диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Будет также вариант на процессоре Snapdragon 888+. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4370 мАч.
Продажи Galaxy S21 FE, вероятно, начнутся в октябре.