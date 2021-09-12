Раскрыты характеристики удешевлённого флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE

Процессор Exynos 2100 изготовлен по 7-нм техпроцессу TSMC, включает в себя одно ядро Cortex-A78, три Cortex-A78 и четыре Cortex-A55. В качестве графического процессора выступает Mali G78.

Размещение Galaxy S21 FE в Google Play Console показало, что устройство может быть оснащено 8 ГБ оперативной памяти, а также будет работать под управлением Android 11 из коробки. Также смартфон получит дисплей Full HD+. Нам стали доступны и изображения Galaxy S21 FE: