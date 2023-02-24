Раскрыты характеристики "женского смартфона" Xiaomi Civi 3

Скорее всего он также может быть оснащен AMOLED-экраном с изогнутыми краями и вырезом в форме таблетки, где и будут располагаться фронтальные камеры.

Civi 3 также может иметь двойные светодиоды на передней части смарфтона, потому что его предшественник, Civi 2, оснащен ими. Задняя камера устройства будет оснащена сенсором Sony IMX800. Источник также заявил, что никаких улучшений вспомогательных камер не будет. То есть в дополнение к основной камере новый смартфон будет иметь 20-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макрокамеру.