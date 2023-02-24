Раскрыты характеристики "женского смартфона" Xiaomi Civi 3

Раскрыты характеристики "женского смартфона" Xiaomi Civi 3Ничего принципиально нового
По данным источника Digital Chat Station, Xiaomi Civi 3, смартфон, который больше ориентирован на женщин, будет оснащен дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, две 32-мегапиксельные селфи-камеры и не только.
Фото: Xiaomi
Скорее всего он также может быть оснащен AMOLED-экраном с изогнутыми краями и вырезом в форме таблетки, где и будут располагаться фронтальные камеры.
Civi 3 также может иметь двойные светодиоды на передней части смарфтона, потому что его предшественник, Civi 2, оснащен ими. Задняя камера устройства будет оснащена сенсором Sony IMX800. Источник также заявил, что никаких улучшений вспомогательных камер не будет. То есть в дополнение к основной камере новый смартфон будет иметь 20-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макрокамеру.